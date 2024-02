biblioteca san giorgio. LUNEDÌ 26 FEBBRAIO SI PARLA DI INTEGRATORI ALIMENTARI

Il ciclo “Scuola A…limentare” è curato da Stefania Capecchi

PISTOIA. Lunedì 26 febbraio alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio si svolgerà l’iniziativa “Integratori alimentari: servono davvero?”. L’appuntamento fa parte del ciclo Scuola A…limentare a cura di Stefania Capecchi, biologo nutrizionista.

Un’occasione per fare chiarezza sul corretto utilizzo degli integratori alimentari, diventati di uso quotidiano.

La partecipazione è gratuita per un massimo di 20 persone. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro.

[comune di pistoia]