biblioteca san giorgio. LUNEDÌ UN CORSO ONLINE PER IMPARARE A UTILIZZARE LO SPID

PISTOIA. Riprendono, in modalità on-line, i corsi di YouLab della biblioteca San Giorgio. Si comincia lunedì 18 gennaio, alle 11, con Imparare a muoversi con Spid. Accedere ai servizi dell’anagrafe, iscrivere i propri figli a scuola, consultare il fascicolo sanitario elettronico, attivare le agevolazioni del Cashback di Stato: grazie al sistema pubblico di identità digitale è possibile accedere a questi e a tanti altri servizi online utilizzando sempre le stesse credenziali. Grazie al laboratorio digitale sarà possibile capire meglio come funziona lo Spid e come attivare la propria identità digitale.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti gli iscritti alla biblioteca. È obbligatoria la prenotazione via mail entro le ore 12 di venerdì 15 gennaio, per poter ricevere il link d’accesso.

Per prenotarsi inviare una mail a youlab@comune.pistoia.it indicando nome e cognome.

Per saperne di più: https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/imparare-a-muoversi-con-spid/

