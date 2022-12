biblioteca san giorgio. NATALE IN… GIOCO

Iniziativa in programma il 30 dicembre alle 9,30

PISTOIA. Venerdì 30 dicembre, alle 9.30, alla Biblioteca San Giorgio, l’associazione YouLab Christmas Camp ha organizzato “Natale in…gioco”.

L’iniziativa prevede laboratori per i bambini da 7 a 10 anni; per partecipare occorre prenotarsi scrivendo all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it.

Per informazioni contattare lo 0573 371600 oppure scrivere a www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

[comune di pistoia]