biblioteca san giorgio. OGGI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “A CIASCUNO LA SUA PRIGIONE”

Appuntamento alle ore 17 nella sala Manzini alla presenza dell’autore

PISTOIA. Nella Sala Manzini della Biblioteca San Giorgio sabato 3 febbraio, alle 17, viene presentato il libro “A ciascuno la sua prigione” di Marco Spinicci, pubblicato nel 2022 dalla casa editrice Porto Seguro.

La presentazione fa parte di Leggere, raccontare, incontrarsi…, il ciclo di incontri organizzato da Biblioteca San Giorgio e Biblioteca Forteguerriana con lo scopo di far conoscere e valorizzare autori e storie pistoiesi e di promuovere la conoscenza della cultura, della storia e delle tradizioni del territorio.

Giuditta Dacreni è una bambina il cui più grande ostacolo è la vita stessa: vittima di un destino beffardo, è incatenata in una famiglia tradizionale che non la capirà mai. Ottavio Rustici è un bambino viziato e iperprotetto dai genitori fascisti. Le scelte fatte per loro dalle rispettive famiglie, in un’Italia che si appresta a entrare in guerra, influenzano le scelte future di Giuditta e Ottavio dando il via a un romanzo familiare dai contorni fragili e in cui i protagonisti, vittime o carnefici, restano intrappolati in un enigma violento apparentemente risolto che li definirà per sempre sconvolgendo tutte le loro certezze.

Marco Spinicci è nato e vive a Pistoia, dove svolge la professione di medico chirurgo odontoiatra. Ha iniziato a scrivere poesie pubblicando “Oltre l’orizzonte” (1997) e “L’acqua saliente” (2011).

Nel 2017 è uscito il romanzo “Ti accenderò di amore antico”, nel 2019 “L’abbraccio dell’acqua”. Ha avuto riconoscimenti in premi di poesia a livello nazionale, tra cui primo classificato al Premio Ferrucci Montagna pistoiese.

Ha partecipato alle mostre di poesia e pittura “Radici” nei comuni di Montemurlo e Pistoia. Vive la scrittura come una possibilità di esprimere la sua dimensione interiore, cercando un’armonia tra gli accadimenti della vita.

