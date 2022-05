biblioteca san giorgio. PARTE OGGI UN CICLO DI INCONTRI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ

Il tema trattato è “Famiglie con Bisogni Educativi Speciali”

PISTOIA. Avrà inizio oggi lunedì 2 maggio, alle 17, in biblioteca San Giorgio, un ciclo di quattro incontri a sostegno della genitorialità, tenuti da Francesca Gori, esperta in Neuropsicologia dello sviluppo. Il tema trattato è “Famiglie con Bisogni Educativi Speciali” e, oltre a fornire alcune nozioni di tipo teorico sui bisogni educativi speciali di bambini e ragazzi con DSA, ADHD o con altre difficoltà o condizioni di disagio psicologico, verranno proposte esperienze e attività mirate a migliorare il benessere dei genitori, rafforzando il loro senso di appartenenza e le capacità di far fronte a situazioni di stress.

Gli incontri si terranno, nei giorni 2, 11, 16 e 23 maggio, sempre alle 17, nell’auditorium Terzani.

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi, inviando una mail all’indirizzo: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio nome, cognome e numero di tessera della biblioteca. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 16 partecipanti.

Francesca Gori è psicologa psicoterapeuta a orientamento bioenergetico. Esperta in Neuropsicologia dello sviluppo e in Mindfulness per l’età evolutiva, opera da oltre vent’anni in ambito clinico.

Per maggiori informazioni, consultare il sito Internet della biblioteca San Giorgio all’indirizzo www.sangiorgio.comune.pistoia.it

[comune di pistoia]