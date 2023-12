biblioteca san giorgio. SABATO SI INAUGURA LA MOSTRA “BONSAI” DI JONATHAN CALUGI

Appuntamento alle 17.30. Oltre all’autore sarà presente l’assessore Gabriele Sgueglia. L’allestimento si potrà visitare fino al 5 gennaio. L’iniziativa fa parte del calendario di Pistoia Città del Natale

PISTOIA. Sarà inaugurata domani sabato 2 dicembre alle 17.30 nelle vetrine e negli spazi espositivi interni della Biblioteca San Giorgio la mostra Bonsai di Jonathan Calugi, che completa così un trittico espositivo disteso su tutto il 2023 e dedicato alla città di Pistoia. Oltre all’autore sarà presente l’assessore Gabriele Sgueglia.

L’iniziativa fa parte del calendario di Pistoia Città del Natale.

Cominciato con Universal Love (in mostra a febbraio alla Libreria Lo Spazio) e proseguito con Attratti (a cavallo tra ottobre e novembre nelle Sale Affrescate del Palazzo di Giano), il percorso giunge a termine alla San Giorgio con Bonsai, un’esposizione formata da opere realizzate con pittura acrilica e monotipi dove i soggetti sono fiori e vasi astratti realizzati con tanti colori: in sei vetrine sono esposte opere di grande formato, una cinquantina di disegni sono invece di varie dimensioni. La mostra vuole richiamare al concetto di restare piccoli, nel proprio animo, come piccoli sono i bonsai.

Jonathan Calugi, nato a Pistoia nel 1982 dove vive e lavora, è un artista pistoiese tra i più apprezzati giovani illustratori a livello internazionale da quando nel 2010 è stato selezionato dalla rivista Print Magazine tra i più interessanti 20 New Visual Artist Under 30 del mondo e dall’Art Director Club di New York tra i 50 Young Guns Under 30.

Tra esposizioni ed eventi ha girato il mondo (Australia, Los Angeles, Dubai, Londra, Portogallo, Amsterdam, Germania) e così sono nate collaborazioni con Nike, De Longhi (sua una delle macchine da caffè d’artista prodotte in serie limitate), Apple, Sony, Google, Facebook, Logitech, New York Times e altre ancora.

Per Jonathan Calugi il mondo dell’arte è una passione spontanea, nata da contaminazioni familiari e riscoperta nel tempo. Il nonno, che viveva a New Orleans (Louisiana), realizzava carri di carnevale. Un’ispirazione per Calugi, che ha percepito la dimensione artistica del tutto realizzabile.

La mostra si potrà visitare fino al 5 gennaio negli orari di apertura della biblioteca.

[comune di pistoia]