biblioteca san giorgio. SI INAUGURA LA MOSTRA SU NICCOLÒ PUCCINI

Appuntamento sabato 20 novembre alle 11. Tra le opere presenti anche una lettera tra il filantropo pistoiese e Giacomo Leopardi. L’allestimento si potrà visitare fino al 20 dicembre

PISTOIA. Sabato 20 novembre alle ore 11 nella biblioteca San Giorgio sarà inaugurata la mostra documentaria Innamorato di questa nobile Italia. Niccolò Puccini e il suo lascito a Pistoia, formata da vari documenti (testi, locandine, lettere), anche inediti, del filantropo pistoiese presenti nella biblioteca Fortegueriana, altri invece di collezioni private. Tra le opere è possibile ammirare anche una lettera che Puccini si era scambiato con il poeta e scrittore Giacomo Leopardi. All’iniziativa, tra gli altri, sarà presente l’assessore alle attività e istituti culturali Margherita Semplici.

La mostra conclude un percorso del progetto Pistoia La silenziosa. Risorse nascoste della nostra città realizzato in collaborazione tra le associazioni To Groove Pistoia, MCL San Biagio e Agrabah associazione Genitori per l’Autismo Onlus.

Un gruppo di volontari, tra i quali persone con disabilità, ha svolto un’attività di ricerca per conoscere il salotto culturale pistoiese che ruotava attorno a Niccolò Puccini (nato a Pistoia nel 1799 e morto nel 1852), seguendo percorsi e punti di vista inediti, alla scoperta di luoghi, opere e personaggi che sono parte della storia cittadina.

Alla mostra, che resterà aperta fino al 20 dicembre, saranno invitate le scuole secondarie di primo e secondo grado per permettere agli studenti di conoscere il prezioso patrimonio presente nella nostra città e soprattutto la figura importante di questo intellettuale e mecenate, amico di letterati, artisti e patrioti, che tanto ha fatto per Pistoia.

Il progetto è stato realizzato attraverso un bando giovani per il volontariato 2020 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, in collaborazione con Comune e Provincia di Pistoia, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Per ulteriori informazioni chiamare il 338 3894309 oppure scrivere a togroovepistoia@gmail.com.

[comune di pistoia]