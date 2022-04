biblioteca san giorgio. VENERDÌ LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “GIORGIO PASQUINI ARCHITETTO”

Appuntamento alle 17 nell’auditorium Terzani

PISTOIA. Nell’Auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio, venerdì 22 aprile, alle 17, viene presentato il libro “Giorgio Pasquini architetto”, pubblicato a Pistoia nel 2021. L’incontro fa parte di “Leggere, raccontare, incontrarsi”, la serie di appuntamenti organizzati dalle biblioteche San Giorgio e Forteguerriana per promuovere la conoscenza di autori e storie pistoiesi, ma anche l’arte, le tradizioni, la cultura, i personaggi più significativi del territorio.

Intervengono Marco Sala, architetto e professore incaricato all’Università di Firenze, e gli architetti di Modoemodo studio. Modera Alessandro Suppressa, architetto.

Giorgio Pasquini è stato un architetto pistoiese che, dal momento della laurea conseguita nel 1988, si è dedicato contemporaneamente all’impegno didattico e di ricerca alla facoltà di architettura dell’Università di Firenze e al lavoro nel campo della progettazione architettonica e d’interni presso uno studio da lui aperto a Pistoia.

Sempre a Pistoia, dal 1979 al 2002 ha svolto il lavoro di progettista alla Breda costruzioni ferroviarie. Il libro, uscito a pochi anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 2017, contiene una raccolta fotografica dei lavori più rappresentativi realizzati, corredata da note tecniche e dai grafici dei progetti, e inoltre le testimonianze di molti che hanno lavorato con lui e che lo hanno apprezzato come persona, come architetto, come amico.

Fra le opere proposte nel volume alcune sono state realizzate a Pistoia e nel territorio circostante: la riorganizzazione degli spazi espositivi e il giardino di Palazzo Fabroni, il nuovo insediamento Peep a Masiano, il recupero e la ristrutturazione della palazzina Coppedè per la nuova sede degli ordini professionali, un edificio direzionale in località Bottegone, la sua casa privata.

Gli altri sono invece progetti realizzati a livello nazionale e internazionale: la ricostruzione del Ponte Manetti a Poggio a Caiano, la ristrutturazione delle terme di Comano, la riqualificazione del centro storico di Glienicke a Berlino, il restauro e la ristrutturazione del Teatro Marenco a Novi Ligure, l’ampliamento della sede del municipio di Calderara di Reno, la riqualificazione paesaggistica del territorio comunale di Santa Croce sull’Arno.

