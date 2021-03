biblioteca san giorgio. VIVERE AL MEGLIO LA MENOPAUSA: ISTRUZIONI PER L’USO

Appuntamento oggi giovedì alle 17 sulla piattaforma Cisco Webex

PISTOIA. Vivere al meglio la menopausa: istruzioni per l’uso è il titolo dell’incontro online di oggi giovedì 18 marzo alle ore 17 con la nutrizionista Stefania Capecchi, proposto dalla biblioteca San Giorgio.

La menopausa, evento fisiologico molto importante nella vita di una donna, avviene quando cessa il flusso mestruale. Si verifica intorno ai 50 anni ed è preceduta dal climaterio: entrambe sono fasi della vita femminile caratterizzate da profondi sconvolgimenti dell’equilibrio ormonale e metabolico, che vanno dai ben noti fastidiosi disturbi della sfera soggettiva sino a manifestazioni patologiche vere e proprie che possono peggiorare sensibilmente la qualità della vita. Un’indagine condotta fra duemila donne italiane ha attestato che nel 65% dei casi rappresenta un problema per tutte le trasformazioni e problematiche che ne derivano.

Saper accogliere e accompagnare questo cambiamento è la chiave per abbracciare una nuova dimensione. Un’alimentazione mirata, saper scegliere gli alimenti giusti, le combinazioni e le piante adatte a sollevare e rendere fluido questo cambiamento, una corretta attività fisica devono diventare gesti quotidiani per vivere serenamente questa fase della vita femminile.

L’iniziativa di giovedì si svolgerà sulla piattaforma Cisco Webex.

Stefania Capecchi svolge la professione di biologo nutrizionista presso studi privati. Laureata in Farmacia e in Scienza della nutrizione umana, è specializzata in alimentazione nelle patologie metaboliche e nell’alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali. È la referente nutrizionale per l’Associazione culturale C.A.M.P.O Pistoia per conto della quale tiene conferenze sull’alimentazione biologica e naturale.

È consigliere della sezione provinciale di Pistoia della LILT (Lega italiana lotta tumori). Scrive articoli su vari quotidiani sulle qualità nutrizionali degli alimenti, con particolare attenzione ai prodotti tipici, legati al territorio e alle proprietà salutari del cibo biologico.

