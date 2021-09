biciclettata della salute. ECCO TUTTI I VINCITORI

Circa 600 partecipanti alla partenza

PISTOIA. Domenica 12 settembre 2021. Una bellissima giornata di festa quella di oggi alla Biciclettata della Salute, dove in tanti si sono presentati all’Auditorium di via Panconi e da lì hanno invaso la città in bicicletta.

Circa 600 i partecipanti, tanti i bambini e tante anche le maschere presenti allo starter che quest’anno è stato dato da Elisa Maltinti, in ricordo del babbo Roberto, amico affezionato alla Biciclettata della Salute, che ha svolto tale ruolo per 11 volte, dal 2009 al 2011.

Un compito non facile per la giuria esterna deputata a giudicare le maschere, che oltre alle classifiche previste hanno consegnato due riconoscimenti fuori gara, rispettivamente a “Predator” (Alessio Casartelli) per costume autocostruito e a “Teresina non ti ci porto più” (Daniele Lucchesi e Cosimo Ligreci), quale premio goliardia.

Per la categoria Maschere di Gruppo (13° Memorial Giorgio Belluomini “Cofax):

1° Classificata MAGGIOLINO MATTO (Riccardo Pratesi, Roberta Paolucci e Alessia Pratesi);

2° Classificata MARMELLATA DI FICHI (Irene Gargini e Massimo Vezzani)

3° Classificato MARIO e LUIGI (Elisa Previato e Leano Nesti).

Per la categoria Maschere Singole (13° Memorial Mario Menicacci “Marione”):

1° Classificata L’AMERICANO (Davide Venturini);

2° Classificato BURATTINI IN BICICLETTA (Paolo Giordano);

3° Classificata DOCCIA (Tina Santosuosso).

Per la categoria Maschere Under 14 (2 Trofeo Silvano Fedi):

1° Classificata GRUPPO “UP” (Angela Munno);

2° Classificato ET (Lucrezia Innocenti)

3° Classificata BIMBA FIORE + API (Ginevra Barghini).

Per la categoria Maschere Sportive (1° Memorial Roberto Maltinti):

1^ Classificata VALENTINO ROSSI (Andrea Tanteri);

2^ Classificato GLADITORI (Vincenza Militello e Luigi Secci)

3^ Classificata I RIONI DI PISTOIA (Alessandro Bartolini, Roberta Fondi, Margherita Nannini, Rebecca Chirico e Francesco Pierattini).

Due anche quest’anno le biciclette messe in palio dal Presidente dell’ASCD Silvano Fedi, Franco Ballati, in ricordo dei genitori Fulvio e Norma, che sono state estratte a sorte prima delle premiazioni ed assegnate ai numeri di pettorale 439 e 696.

Sono stati, inoltre, 503 i pettorali complessivamente consegnati quest’anno che insieme ai libri distribuiti ad offerta libera, hanno consentito di raccogliere 3.618 Euro; cifra che ha fatto lievitare la somma sinora raccolta dalla Biciclettata della Salute, grazie alla generosità dei Pistoiesi, a ben 91.231,88 euro.

Il libro della Biciclettata della Salute, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che documenta tutte le edizioni sinora svolte con tante, tante fotografie (dove in tanti si potranno rivedere), potrà essere prenotato all’e-mail biciclettatadellasalute@gmail.com o info@silvanofedi.com

Quest’anno la beneficienza sarà divisa tra la Fondazione MAIC e la Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus di Agliana.

Un ringraziamento alle forze dell’ordine, Polizia Municipale e Carabinieri, all’Associazione Motociclisti Scorte Tecniche, Associazione Nazionale Carabinieri, Bersaglieri e Alpini, nonché alla Misericordia di Gello che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione in assoluta sicurezza.

All’11 settembre 2022.