BILANCIO DI PREVISIONE 2023, TRE GIORNI DI CONSIGLIO COMUNALE

Da domani lunedì 13 a mercoledì 15 febbraio

PISTOIA. Per discutere a approvare il bilancio di previsione 2023, la prossima settimana il consiglio comunale si riunirà tre volte: lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio a partire dalle ore 15 in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

Le assemblee potranno essere seguite con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 6 i punti all’ordine del giorno. Si parte con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 (disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi).

Poi si prosegue con l’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 — disciplina generale delle tariffe e aliquote tributarie – addizionale comunale all’Irpef e imposta di soggiorno.

Il terzo punto dell’odg prevede la determinazione (e approvazione) delle aliquote Imu (Imposta municipale propria).

Poi tocca all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023.

Il punto 5 dell’odg, invece, riguarda l’approvazione del bilancio armonizzato di previsione finanziaria 2023/2025. Documento unico di programmazione 2023/2025.

La tre giorni di assemblea comunale si chiude con l’approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie del consiglio fra i vari gruppi consiliari.

