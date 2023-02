bilancio di previsione. CERDINI (LEGA): UNA GESTIONE PRUDENTE MA VIRTUOSA

“Se non piace prendere le multe rispettate i limiti di velocità così nessuno si farà male”

PISTOIA. È stato durante la discussione degli emendamenti al Bilancio di Previsione che mi sono resa conto di quanto l’opposizione fosse disconnessa dalla realtà e dai problemi dei pistoiesi.

I cittadini, vogliono servizi, non gliene importa niente se pagano il parcheggio un euro invece di 50 centesimi.

Vogliono mandare i bambini in scuole sicure e vogliono fargli fare sport in palestre e piscine agibili. Sono contenti di poter avere parchi fruibili perchè illuminati e con giochi inclusivi.

Non si lamentano perchè non c’è l’acqua gassata al fontanello perchè sanno che stiamo per realizzare altri tre fontanelli.

I pistoiesi non si fanno spaventare da chi parla di Amministrazione che vuole fare maxi incassi con le multe perchè sanno che abbiamo installato gli autovelox su strade pericolose, dove ci sono state molte morti e i residenti hanno chiesto a gran voce di far diminuire la velocità.

Dire che il Comune pensa solo a far cassa, non è rispettoso verso chi, su quelle strade, ci ha perso un proprio familiare o un amico. Se non vi piace prendere le multe, rispettate i limiti di velocità così nessuno si farà male.

Il grande lavoro fatto per intercettare le risorse e la grande esperienza del nostro assessore e dei nostri uffici, fanno sì che la gestione Tomasi, sia una gestione prudente ma virtuosa.

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier