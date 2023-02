bilancio di previsione. “PER NOI DELLA LEGA NON CI SONO CITTADINI DI SERIE A E DI SERIE B”

Per il gruppo consiliare guidato da Cinzia Cerdini “è importante che si spenda fino all’ultimo centesimo per dare ai pistoiesi tutti i servizi di cui necessitano

PISTOIA. Un bilancio di previsione rigido, essenziale, morigerato e anche quest’anno il tempo medio per il pagamento delle fatture è di circa 13 giorni quindi ampiamente entro i limiti di legge. Ovviamente non è facile lasciare la propria impronta politica in un bilancio di questo tipo ma l’importante, per noi della Lega, è che si spenda fino all’ultimo centesimo per dare ai pistoiesi tutti i servizi di cui necessitano e, se nei prossimi mesi vedremo qualche criticità, interverremo per aggiustare il tiro.

L’opposizione ha esternato di voler agevolare i non residenti per quanto riguarda la cremazione, i migranti che transitano sul nostro territorio e di dare un contributo per il riscaldamento soltanto ai residenti di una frazione.

Ci dispiace ma per noi non ci sono cittadini di serie A e di serie B e continueremo ad aiutare tutti coloro che bussano alla porta del Palazzo.

La gestione Tomasi è prudente ma virtuosa.

[cinzia cerdini]