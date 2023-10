BILANCIO POSITIVO PER “FIT LAB URBANO… FOOD AND WINE – PILLOLE DI SPORT E BENESSERE IN CITTÀ”

Ha promosso la manifestazione presso la Rocca di Castruccio il Comune di Serravalle Pistoiese in collaborazione con MSP Toscana ente di promozione sportivo riconosciuto dal Coni

SERRAVALLE Si è svolto nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica 01 Ottobre con ritrovo di tutti i partecipanti di fronte alla Rocca di Castruccio, Serravalle Alto, la III edizione di “Fit Lab Urbano” evento ideato e promosso da MSP Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in partnership con UAU Magazine.

Il format, è stato promosso dal Comune di Serravalle per la prima volta, e si considera la prima edizione con riferimento alla novità speciale in omaggio per tutti i partecipanti al termine delle due giornate. Infatti, a conclusione delle attività di fitness e benessere è stato consegnato un kit “food and wine” grazie al contributo di aziende locali che hanno supportato l’iniziativa. Si tratta di Slow Coffee Pistoia, Cantine Bonacchi, Mordicchio Ristorante, La Forneria di Jessica.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile queste due belle giornate di sport nella nostra splendida Rocca di Castruccio comprese le attività commerciali che hanno fatto da cornice a questo nuovo format. L’attività fisica all’aperto ha preso campo dopo la pandemia e non deve essere abbandonata.

Ha tanti benefici e ci permette di entrare in sintonia con la natura che ci circonda. Spero che questo sia solo il primo di tanti eventi dedicati al benessere psicofisico, nei nostri luoghi meravigliosi”

Così ha commentato Benedetta Vettori Assessore allo Sport.

Un successo enorme di partecipazione di uomini e donne che, grazie allo splendido lavoro di fitness e benessere a cura di Tiziana Innocenti Il Tuo Lab e Palestra Zona 18, hanno potuto sperimentare un weekend di sport ma anche di benessere e convivialità.

Maurizio Bruschi, Assessore al turismo si è così espresso: “Come Assessorato al Turismo ringrazio davvero di cuore Benedetta Vettori Assessore allo sport che ci ha dato questa nuova opportunità qui nel Borgo Medioevale di Serravalle, nella bellissima cornice della Rocca di Castruccio. Dopo l’arrivo di tappa del Giro della Toscana Femminile abbiamo ospitato questa nuova manifestazione subito apprezzata, viste le tante persone presenti”

L’evento si è concluso con i ringraziamenti di Fabio Pientini, Presidente MSP Toscana che ha evidenziato la soddisfazione di vedere un luogo così bello valorizzato e vissuto in modo sano ed inclusivo, ovvero di aver conseguito assieme ad Irene Pagnini, con cui l’evento è stato ideato, lo scopo.

[pagnini — msp toscana]