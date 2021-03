BLOCCO PRENOTAZIONI CUP NELL’AMBITO PRATESE

Dal 24 al 29 marzo per trasferimento dati al nuovo software CUP 2.0 Garantite le prestazioni urgenti

PRATO. Dalle ore 14 di mercoledì 24 a lunedì 29 marzo saranno sospese le prenotazioni Cup nell’ambito pratese. L’operazione si rende necessaria per consentire il passaggio dei dati al nuovo sistema CUP 2.0 attivo da martedì 30 marzo.

Saranno garantite le prenotazioni urgenti di primo contatto con codice di priorita “U” (entro 72 ore) con prenotazione diretta da parte del medico richiedente attraverso il numero dedicato alle urgenze (fast-track).

Il nuovo software consente ai cittadini di prenotare visite, esami ed indagini diagnostiche sia nell’ambito territoriale Pratese che Pistoiese ed accedere così ad un’offerta di appuntamenti maggiore.

Cup 2.0 sarà operativo in tutte le postazioni di prenotazione aziendali, fisiche e telefoniche, così come nelle farmacie, istituti accreditati, presso i medici di medicina generale, associazioni no profit e nelle Case della Salute dove il servizio di prenotazione è stato attivato.

L’Azienda si scusa con i cittadini per eventuali disagi.

[vannucchi – asl toscana centro]