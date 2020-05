blu volley quarrata. INGAGGIATA LA SCHIACCIATRICE LARA SALVESTRINI

QUARRATA. [a.b.] Per la prossima stagione agonistica la Blu Volley di Quarrata ha ingaggiato una delle promesse del volley italiano, la schiacciatrice Lara Salvestrini. Originaria di Montelupo Fiorentino, nata nel settembre 98, ha vissuto a Vicenza dove nel 2017 ha militato presso l’Anthea Volley.

Quindi l’esperienza al Marsala. Il suo percorso nel mondo del volley ha avuto inizio quando aveva appena cinque anni (anche la madre giocava a pallavolo a Montopoli Val d’Arno) frequentando i corsi di minivolley a Montelupo Fiorentino. Il passaggio dalla under 12 alle under 16 è stato naturale come l’ingaggio con il VolleyRò a Roma dove Lara ha frequentato il liceo scientifico Momentano vincendo poi il campionato under 18. L’anno successivo passa all’Olimpia in B2 e nel 2017 in B1 a Vicenza e quindi Marsala in A2.

Ecco il comunicato ufficiale della società quarratina:

“Lara, classe ’99 e 183 cm d’altezza, ha debuttato in A2 giovanissima a soli 19 anni con la Sigel Marsala mettendosi subito sotto i riflettori per la fisicità e l’ottima tecnica sia in attacco sia nel giro dietro.

Si è formata pallavolisticamente nel tempio della pallavolo giovanile italiana, ovvero nel Volleyrò Casal de’ Pazzi. Nella scorsa stagione era tornata in Toscana giocando la prima parte del campionato con la Nottolini.

“Era un mio obiettivo giocare vicino a casa, e soprattutto far parte di una Società che sta costruendo un progetto ambizioso. Sono – commenta Lara – molto felice ed emozionata”.

Quanto ti è mancata la pallavolo?

“Moltissimo. Sono stati mesi bui per tutti, mi è mancata la palestra, schiacciare la palla e il clima che si respira prima delle partite”.

Che stagione sarà?

“Diversa dalle altre, sicuramente. Non penso però che sarà meno competitiva e per quanto riguarda la BluVolley credo davvero che ci divertiremo…”.

Che colpo della coppia Ostento-Tempestini e se il buongiorno si vede dal mattino…buona BluVolley a tutti.