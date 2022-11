BOCCIOFILIA MONTEMURLO, MARIELLA BECACCI CONQUISTA IL TITOLO ALLA FERRUCCIA

L’atleta della squadra femminile si è imposta nel torneo pistoiese. Il presidente Giovannangelo Baldini: «Grande soddisfazione»

MONTEMURLO. La bocciofila “Vannucci- Menchetti” di via Deledda a Montemurlo continua a conquistare podi nelle competizioni di bocce a striscio. L’ultima in ordine di tempo è Mariella Becacci, una delle atlete della squadra femminile, che si è imposta nel torneo singolo di bocce della Ferruccia (Pistoia), vincendo per 12 a 6 su Luisa Matarazzo della bocciofila di Maliseti.

Soddisfatto il presidente della bocciofila montemurlese, Giovannangelo Baldini che dice: «Sono cinque le donne che giocano nella squadra femminile e, dopo la vittoria al Trofeo Città di Prato, sono felice che una delle nostre atlete si sia imposta nel torneo della Ferruccia.

A Montemurlo si gioca, si sta insieme, ci si diverte ma si portano a casa anche importanti vittorie». Anche l’assessore allo sport del Comune, Valentina Vespi, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria di Mariella Becacci (nella foto).

[masi —comune di montemurlo]