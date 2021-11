BOLSONARO A PISTOIA, LE DICHIARAZIONI DELLA SENATRICE CATERINA BINI

“La mia libertà e il mio senso democratico mi impongono di non andare ad onorare la presenza di un capo di stato di cui non condivido idee ed atti e che si è macchiato di responsabilità molto gravi”

PISTOIA. La visita di oggi a Pistoia, del presidente brasiliano Bolsonaro per la cerimonia in programma al monumento votivo di San Rocco, ha sollevato in questi giorni numerose polemiche e prese di posizione.

Con un comunicato diramato nel pomeriggio di ieri è intervenuta anche la senatrice pistoiese Caterina Bini (Pd) che ha annunciato la sua assenza alla cerimonia in ricordo dei caduti brasiliani.

“Io non sarò alla cerimonia. Sono a Roma, impegnata in decreti importanti e sarebbe stato facile per me nascondermi dietro agli impegni e non dire come la penso sulla discussione che si è aperta in questi giorni.

Se anche non fossi stata impegnata non sarei andata alla cerimonia. Pur essendo donna delle istituzioni e pur essendo abituata a rispettarle, la mia libertà e il mio senso democratico mi impongono di non andare ad onorare la presenza di un capo di stato di cui non condivido idee ed atti e che si è macchiato di responsabilità molto gravi.

Se non fossi stata a Roma, invece, sarei sicuramente andata alla manifestazione promossa da Cgil, ANPI, Arci, Libera che si terrà alle 15 presso il Monumento votivo militare brasiliano.

Una manifestazione fatta proprio per dimostrare che Pistoia e le sue forze democratiche onorano i caduti brasiliani, ma amano anche l’ambiente, i diritti, la libertà”.