BONUS IDRICO, A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI UN NUMERO PER INFORMAZIONI E AIUTO NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta per ottenere il bonus idrico è la prima tra le domande telematiche che il Comune di Pistoia ha attivato attraverso lo sportello telematico presente sul sito del Comune di Pistoia

PISTOIA. Per fornire informazioni di dettaglio ai cittadini e aiutarli nella compilazione della domanda di richiesta di bonus idrico comunale, i servizi per l’Abitare del Comune hanno messo a disposizione il numero 338 4705252, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Inoltre per agevolare gli utenti nella compilazione e snellire così l’iter, il Comune ha richiesto alla società che gestisce il servizio informatico relativo allo sportello telematico di apportare semplificazioni procedurali relative ai formati dei file ammessi.

Anche il Comune di Pistoia, come tutti gli altri Enti, si sta digitalizzando come previsto dalla legge nazionale. Un passaggio non semplice per la Pubblica Amministrazione e per i cittadini e proprio per questo motivo il Comune dà la possibilità di telefonare a un numero dedicato per richiedere tutte le spiegazioni necessarie.

La richiesta per ottenere il bonus idrico è la prima tra le domande telematiche che il Comune di Pistoia ha attivato attraverso lo sportello telematico presente sul sito del Comune di Pistoia (area ‘Servizi online’, sezione ‘Servizi per l’abitare’).

Si tratta di una scelta determinata dalla necessità di allinearsi alla normativa vigente che prevede l’obbligo di informatizzare la Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di razionalizzare le procedure e quindi la loro efficienza.

[comune di pistoia]