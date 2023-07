BONUS INTEGRATIVI SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO 2023: LE DOMANDE AMMESSE SONO STATE 1

Pubblicata la graduatoria sul sito del Comune

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria per la concessione di bonus integrativi al bonus nazionale sul servizio idrico per l’anno 2023. L’elenco dei beneficiari può essere consultato sul sito del Comune (www.comune.pistoia.it) mediante il numero di protocollo assegnato al momento dell’invio telematico della domanda.

«Sono state ammesse 1.187 domande – evidenzia il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti —, 133 in più rispetto al 2022. Si tratta di un concreto e importante sostegno a cittadini e famiglie che hanno un reddito basso per i quali anche il costo della bolletta incide sul bilancio familiare, in questo clima di incertezza economica. Il bonus idrico è un’agevolazione che potrà dare un sospiro di sollievo a coloro che in questo momento sono in difficoltà».

La graduatoria è stata predisposta dall’Amministrazione comunale dopo aver analizzato le domande e aver acquisito da Publiacqua i dati integrativi necessari al calcolo del bonus, secondo i criteri approvati dalla giunta. Il bonus sarà detratto da Publiacqua sulla prima fattura utile emessa nel 2022.

Nel caso in cui i bonus nazionali calcolati siano stati di valore pari o superiore alla spesa lorda sostenuta dal richiedente nell’anno 2022, il bonus integrativo del Comune corrisponde a zero (il bonus integrativo — in base alla legge regionale — non può eccedere la spesa lorda dell’anno solare precedente detratto il bonus nazionale).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a PistoiaInforma in piazza del Duomo da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (numero verde 800 012146) oppure all’ufficio Politiche di inclusione sociale in via Capitini 7 aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, telefono 0573 371400.

