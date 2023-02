bottegone un nuovo centro. SPOSTATO AL 9 MARZO L’INCONTRO INFORMATIVO SU EDILIZIA E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Piano di riqualificazione di Bottegone, il prossimo appuntamento, su viabilità e nuove piazze, è per giovedì 2 marzo. Saranno presenti amministratori e tecnici

PISTOIA. L’incontro informativo di martedì 28 febbraio, organizzato dall’Amministrazione comunale per fare il punto sui progetti del Piano di riqualificazione di Bottegone, è stato rimandato per cause di forza maggiore. L’appuntamento di approfondimento sugli interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva sarà recuperato giovedì 9 marzo, alle 17, nei locali della Parrocchia in via di Sant’Angiolo 47, alla presenza di amministratori e tecnici competenti.

È confermato, invece, per giovedì 2 marzo, alle 17, sempre nei locali della Parrocchia, l’incontro informativo su viabilità e nuove piazze.

Riassumendo, queste le date:

Giovedì 2 marzo, alle 17, nei locali della Parrocchia in via di Sant’Angiolo 47, su viabilità e nuove piazze.

Giovedì 9 marzo, alle 17, nei locali della Parrocchia in via di Sant’Angiolo 47, su scuole e impianti sportivi.

Sul sito https://bottegoneunnuovocentro.it/ è pubblicata la documentazione relativa al Piano di riqualificazione urbana di Bottegone.

[comune di pistoia]