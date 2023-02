BRANDINI APRE A PISTOIA IL PRIMO E UNICO SERVICE UFFICIALE BMW E MINI

Nuove assunzioni e investimenti sul territorio

PISTOIA. Brandini ha inaugurato a Pistoia il nuovo service BMW e Mini, primo e unico ufficiale del territorio, alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi e dei rappresentanti di Confartigianato e ACI Pistoia.

L’investimento su Pistoia del Gruppo Brandini ha portato a una nuova struttura dove lavorano, al momento, 15 addetti.

Nei piani dell’azienda ci sono future assunzioni di ragazzi giovani da formare, come già avviene negli altri service del gruppo.

La nuova officina ufficiale BMW e Mini, in via Copernico 57 nella zona industriale Sant’Agostino, è adiacente all’area vendita degli stessi marchi. La struttura, che prima era adibita a deposito, è stata completamente riqualificata e attrezzata secondo gli standard qualitativi della casa automobilistica tedesca.

“Il Gruppo Brandini vuole investire sul territorio pistoiese perchè lo riteniamo una realtà in forte espansione economica e sociale – dichiara il presidente Maurizio Brandini. Proprio per qualificare la nostra presenza, stiamo facendo anche molte sponsorizzazioni e collaborazioni con grandi e piccole realtà sportive”.

