brodi ristretti. DIRETTORE INCLUSO O NON?

PISTOIA. Se la notizia è dell’Ansa, è solenne, giusta e verificata: dunque ci ha colpito la vicenda che alla fine di questo terribile anno, sarebbero incarcerati ben 274 colleghi in varie parti del mondo.

Ma la vera questione che ci impegna nella lettura e, nel rilancio della notizia, è di riuscire a capire se nel novero dei fantastici 274 “uomini” (che non chiamiamo “colleghi”, per non urtare i colleghi della stampa strutturata) è incluso anche il nostro Direttore Edoardo Bianchini.

Ce lo diranno i colleghi dell’Ansa?

Del resto, se i soprascritti colleghi (pardon “uomini”) sono stati ristretti al fresco, ci sarà stata qualche autorità estera che ha imposto la misura per il rispetto di qualche legge.

Cos’altro?

Il 2020 è stato un anno nero per il giornalismo, dice Ansa e a Pistoia lo può dire con certezza.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]