“BRUNA, PER CARITÀ”, ALLA SALA BANTI ARRIVANO ALESSANDRO RICCIO E ALBERTO BECUCCI

L’appuntamento è per domenica 21 gennaio ore 21,15 con il terzo episodio della trilogia “Bruna”, l’incorreggibile signora di San Frediano alle prese con la presentazione di una serata di beneficenza

MONTEMURLO. In Sala Banti (piazza della Libertà – Montemurlo) va avanti la stagione teatrale, promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Domenica 21 gennaio ore 21.15, Alessandro Riccio e Alberto Becucci sono i protagonisti di “Bruna, per carità”, terzo episodio della trilogia Bruna.

Tutto è pronto per la grande serata di beneficenza organizzata dalla efficientissima consorte di Franchino. Ma proprio lei, madrina e presentatrice dell’evento, si ritrova bloccata a letto con la febbre. La soluzione è solo una: Bruna, salendo sul palco e intrattenendo il pubblico, potrà salvare la serata. Bruna accetta e Franchino le fa promettere di restare nei limiti di una serata elegante e misurata, sapendo perfettamente che l’incorreggibile signora di San Frediano non seguirà mai le regole. Torna Bruna, nel terzo episodio della trilogia, per continuare a far vivere questo straordinario personaggio in un nuovo, toccante, divertentissimo spettacolo.

Il biglietto costa 12 euro, 10 euro ridotto; il biglietto ridotto a 8 euro è riservato agli studenti delle Università possessori della carta Studente della Toscana e Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

Per prenotare un biglietto si può chiamare il numero 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail: salabantiprosa@gmail.com

[masi —comune di montemurlo]