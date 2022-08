BUFERA DI ACQUA E VENTO, INGENTI DANNI ANCHE A QUARRATA.. IL COC APRE ALLE ORE 14

Ci sarebbe al momento solo una pattuglia della Polizia Municipale a monitorare il territorio. Associazioni ancora non allertate il Centro Operativo intercomunale ancora chiuso?

Aggiornamento delle ore 13,10

QUARRATA. Ci scrivono da una associazione locale:

Ci è appena arrivata comunicazione di apertura del Coc tra 1 ora..

Al momento stanno arrivando tante richieste di Intervento ma non possiamo altro che dare il numero di emergenza del comune di Quarrata”

QUARRATA. Si stanno contando in questi minuti i danni della forte perturbazione che sta interessando il territorio con forti raffiche di vento. Non è ancora attivo a quanto sembra il sistema di protezione civile nel comune di Quarrata per un monitoraggio delle aree colpite. Ci sono diverse strade chiuse a causa della caduta di alberi.

Nel centro cittadino si segnala la caduta di impalcature e coperture di tetti con danni ad auto parcheggiate.

“La situazione è critica. Il problema principale — fanno sapere da una associazione — è che se non aprono il Centro Operativo Intercomunale non possiamo fare niente …Nessuna associazione non è convenzionata in ambito di protezione civile con il comune di Quarrata

Al momento nessuno sta facendo nulla di che…..Siamo tutti fermi. C’è solo una pattuglia della polizia municipale in giro per controllo….”

[in aggiornamento]