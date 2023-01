buggiano. A 70 ANNI MUORE L’EX SINDACO ALFIO PELLEGRINI

Giovedì 5 gennaio alle 15 al cimitero di Borgo a Buggiano si terrà una commemorazione pubblica

BUGGIANO. È morto ieri, dopo una breve malattia. a 70 anni Alfio Pellegrini, sindaco di Buggiano dal 1999 al 2004 e attuale presidente Anpi Buggiano. Punto di riferimento dell’ Arci Valdinievole è stato anche autore nel 2010 del libro Benito Lorenzi.

Una persona perbene, onesta, corretta e sensibile, contrassegnata da umanità e spirito di servizio.

“Ex Sindaco di Buggiano – ha scritto Daniele Bettarini, primo cittadino di Buggiano — ma soprattutto una grande Persona con la quale ho avuto l’onore di collaborare”.

“È troppo il dolore per la scomparsa di un uomo amico con cui ho vissuto 12 anni di preoccupazioni ed entusiasmi, come accade quando si dirige una associazione.

Alfio Pellegrini — afferma su facebook Cesare Bocci —una colonna portante dell’ Arci Valdinievole e protagonista di una stagione di belle speranze era stato già provato come padre da un lutto tremendo” (la perdita della figlia in un incidente stradale, ndr).

“Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari – interviene il Circolo Pd di Buggiano — per la scomparsa di Alfio Pellegrini, una grande persona che lascia un vuoto enorme nella comunità borghigiana. Un abbraccio anche ai compagni dell’Anpi Buggiano, di cui era presidente”.

Alfio Pellegrini è esposto alle cappelle del commiato di Romualdi a Pittini, Borgo a Buggiano, fino alle 16 di martedì 3 gennaio, poi verrà cremato. Giovedì 5 gennaio alle ore 15, al rientro delle ceneri, si terrà una commemorazione pubblica al cimitero di Borgo a Buggiano.