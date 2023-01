buggiano. ALFIO PELLEGRINI, ANPI: IL NOSTRO PRESIDENTE IN BICICLETTA

Il ricordo commosso della sezione Anpi Buggiano

BUGGIANO. La sezione Anpi di Buggiano si stringe alla famiglia del suo presidente, Alfio Pellegrini, che ci ha lasciato il 31 dicembre. La sua lontananza, durante la malattia, ci ha fatto sentire incerti e inadeguati, e la sua scomparsa ci lascia attoniti. Ma vogliamo onorare e ricordare la figura di Alfio Pellegrini, nostro presidente, sindaco, compagno: la sua incrollabile e limpida fede nei valori della democrazia e nei principi alla base della nostra Costituzione, che si fonda sull’antifascismo e sulla condivisione di valori quali libertà, uguaglianza, dignità, solidarietà; la sua enorme preparazione, che rendeva memorabile ogni suo intervento; la sua cultura profondamente pacifista, che restava salda anche quando promuovere la pace diventava scomodo; la sua onestà morale e intellettuale, che non ha mai vacillato, anche nei momenti di difficoltà.

Ma noi vogliamo anche ricordare il calore della sua amicizia e la fiducia che abbiamo potuto riporre in lui negli anni in cui siamo stati al suo fianco. Un sognatore e, appunto per questo, un perdente in partenza.

Eppure noi con lui ci sentivamo invincibili.

Era Alfio, il nostro presidente in bicicletta, che rincorreva il sogno di un mondo migliore.

Andremo avanti, senza di lui, con un grande vuoto ma anche con la volontà di proseguire il percorso che con lui abbiamo iniziato.

Partigiani sempre, dalla parte della difesa dei diritti e della lotta alle ingiustizie.

Anpi Buggiano