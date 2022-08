buggiano. ATTIVATO IL NUOVO FONTANELLO DI ACQUA AD ALTA QUALITÀ A SANTA MARIA

L’impianto in via Landini è entrato in funzione mercoledì 3 agosto. Obiettivo: offrire opportunità di risparmio economico alle famiglie e concorrere alla riduzione dei rifiuti.

BUGGIANO. Buone notizie per l’ambiente e per i cittadini. Sono stati infatti ultimati nei giorni scorsi i lavori al nuovo impianto di acqua ad alta qualità nel comune di Buggiano. Dopo quello di Piazza del Bestiame a Borgo a Buggiano (attivo dall’ormai lontano 2013), ora è la volta di un nuovo fontanello a Santa Maria, in via Landini. A realizzarlo è stata Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole, grazie anche al cofinanziamento dell’amministrazione comunale. Il fontanello è entrato in funzione mercoledì 3 agosto.

Il nuovo fontanello, come tutti gli altri impianti progettati da Acque, erogherà gratuitamente acqua della rete idrica “immediatamente buona da bere” grazie a un sistema che elimina il cloro – sostanza presente nell’acqua della rete per renderla sicura lungo tutto il percorso dalle centrali sino a casa – assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta.

Collocato nella zona sud del territorio comunale, consentirà un risparmio economico per le famiglie e una riduzione della plastica usa-e-getta.

A differenza dell’impianto di Borgo e al pari dei nuovi recentemente attivati nei comuni di Empoli, Pieve a Nievole e Lamporecchio, il fontanello di via Landini si aziona tramite un pulsante a pedale, in sostituzione di quello manuale, in modo da rendere più semplice l’erogazione e l’imbottigliamento, assicurando al contempo standard igienici ancora maggiori.

Curiosità: nel 2021, il fontanello di Borgo a Buggiano è risultato il più utilizzato in tutta la Valdinievole, avendo erogato oltre un milione di litri di acqua ad alta qualità, per un risparmio ambientale di 28 tonnellate di plastica e per un valore economico di circa 222mila euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

Un “precedente” che lascia sicuramente ben sperare anche per l’impianto attivato mercoledì a Santa Maria.

[acque spa]