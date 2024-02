buggiano. DIRITTO A RESISTERE, AL CENTRO OX UN INCONTRO PER LA FESTA DELLA DONNA

Martedì 5 marzo alle ore 21,15, a cura di Alice Franchi, su iniziativa di Anpi Buggiano

BUGGIANO. Per celebrare la Festa della Donna, la sezione Anpi di Buggiano organizza la presentazione del progetto Diritto a REsistere, a cura di Alice Franchi, martedì 5 marzo, alle ore 21.15, presso il Centro OX di Borgo a Buggiano.

Sarà un incontro-racconto con una giovane donna rientrata da poco da un’esperienza di 3 mesi in America Centrale, a contatto prima di tutto con donne coraggiose che lottano per la propria indipendenza economica sociale e culturale, con comunità indigene che difendono le loro terre dell’aggressione delle colture intensive, con l’impegno di chi protegge la biodiversità e combatte contro l’inquinamento e la malagestione degli ambienti naturali.

Un viaggio intenso tra ecofemminismo e giustizia ambientale e climatica.

