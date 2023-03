buggiano. FUORI LA GUERRA DALLA STORIA

L’Anpi ricorda la partigiana e pacifista Lidia Menapace

BUGGIANO. Venerdì 24 marzo 2023, alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Comune di Buggiano, L’Anpi sezione di Buggiano, con l’Istituto Storico Lucchese sezione “Storia e Storie al Femminile” e con il patrocinio del Comune di Buggiano, presenta “Fuori la guerra dalla storia”.

Nella ricorrenza dell’approvazione dell’articolo 11 della Costituzione, ricordiamo la partigiana e pacifista Lidia Menapace, alla quale si deve la frase che da il titolo alla serata, con la proiezione del docufilm “Per Lidia Menapace: appunti per un viaggio da Bolzano”. A seguire incontro con il regista Massimo Tarducci.

Alcuni anni fa, Teresa Mattei, una delle 21 donne dell’assemblea costituente, ha ricordato quel giorno: “Al momento della votazione per l’art. 11 (24 marzo 1947), cioè quello contro la guerra, tutte le donne che erano lì, ventuno, siamo scese nell’emiciclo e ci siamo strette le mano tutte insieme, eravamo una catena, e gli uomini hanno applaudito”.

E poi continuava: “per questo, quando ora vedo tutti questi mezzucci per giustificare i nostri interventi italiani nelle varie guerre che aborriamo, io mi sento sconvolta perché penso a quel momento, penso a quelle parole e penso che se non sono le donne che difendono la pace prima di tutto non ci sarà un avvenire per il nostro paese e per tutti i paesi del mondo”.

[valentini — anpi buggiano]