buggiano. GUARITO A METÀ DICEMBRE MUORE DI COVID DOPO ESSERE RISULTATO DI NUOVO POSITIVO

Il caso “un pò particolare” di un novantunenne raccontato dal sindaco Bettarini. Oggi in provincia di Pistoia 15 nuovi positivi

BUGGIANO. [a.b.] All’ospedale San Jacopo di Pistoia è scomparso a causa del Covid un 91enne residente nel comune di Buggiano. Ne ha dato notizia il sindaco Daniele Bettarini.

“Un caso un pò particolare – scrive sul proprio profilo Facebook — in quanto dopo essere risultato positivo nel mese di novembre a metà dicembre figurava tra i guariti a seguito di tampone negativo. Successivamente, all’inizio dell’anno, dopo giorni di ricovero a Pescia per altre cause, è stato sottoposto al test dal quale è risultato nuovamente positivo con conseguente trasferimento al reparto covid di Pistoia dove purtroppo è deceduto”.

Il sindaco Bettarini ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia per la scomparsa del proprio congiunto.

Oggi intanto in Valdinievole sono stati riscontrati altri 3 casi positivi (a Massa e Cozzile, Ponte Buggianese e Pieve a Nievole). Nel resto della provincia di Pistoia ci sono stati altri 12 positivi (7 a Pistoia, 3 a Quarrata, 1 a Serravalle e 1 a Montale).