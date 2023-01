buggiano. IN RICORDO DELL’EX SINDACO ALFIO PELLEGRINI

Il “saluto” delle compagne e dei compagni che fecero parte della lista Sinistra per Buggiano, presentatasi alle elezioni comunali del 2014

BUGGIANO. Siamo compagne e compagni che hanno condiviso con Alfio Pellegrini l’esperienza della lista Sinistra per Buggiano e, successivamente, quella dell’associazione Il Bene Comune.

La sua prematura scomparsa ci lascia attoniti e più soli.

Se ne è andato insieme al vecchio anno, ma il suo nome resterà scritto in ogni nuovo anno che verrà, nella memoria di tutti i cittadini intraprendenti, dei folli veri o presunti che continuano a credere nei sentimenti puri.

Alfio, per noi, è stato una figura importante.

Più volte Sindaco, persona di vasta cultura, aveva scelto, in quel 2014, di dare fiducia ad un gruppo di compagni che credevano molto nell’ottimismo della volontà e quasi niente nel pessimismo della ragione, ma, come lui, sognatori e desiderosi di cambiare il mondo.

Come non ricordare i primi incontri, la spinta che ci dette quando eravamo titubanti se presentarci o no e le sue analisi politiche che, ad ogni riunione aspettavamo e che, anche quando non condivise, ti offrivano uno sguardo diverso e di cui comunque tenere conto,

riguardo a ciò di cui stavamo discutendo.

Anche quando abbiamo dato vita all’Associazione “Il Bene Comune”, è rimasto con noi, sostenendo le nostre iniziative ed indicandoci la via.

C’è una canzone che dice: Chi ha compagni non morirà; Alfio di compagni ne aveva molti, e il suo ricordo ci farà sentire meno soli.

Giuliana Lombardi, Cristina Rezzi, Marlene Pasquini, Stefania Sturlini, Mariapia Bartolozzi, Isetta Passaniti, Manuela Fattorini, Desdemona Raspa, Osvaldo Bonini, Giuseppe Franchi, Marcello Valentini, Ivo Teglia, Brunello Coppini, Samuele Gurieri