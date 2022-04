buggiano. MEMORIA ATTIVA, IMMAGINI DELLA RESISTENZA

Domani si inaugura la mostra fotografica. Il programma della giornata in occasione della festa della Liberazione

BUGGIANO. In occasione della festa della Liberazione, il Comune di Buggiano e la sez. Anpi di Buggiano organizzano per Lunedì 25 aprile:

– alle ore 10:30, presso la Chiesa del SS. Crocifisso, Santa Messa in memoria dei Caduti delle Guerre.

– A seguire corteo con la partecipazione del Complesso Filarmonico G. Puccini, fino a Piazza del Popolo dove ci saranno i saluti delle Autorità e la deposizione di una Corona di alloro al monumento ai caduti.

– Alle ore 12:00 sarà inaugurata la mostra di immagini della Resistenza presso il Centro giovani OX di Borgo a Buggiano.

La mostra sarà visitabile fino al 29 aprile, in orario 10:00-12:00 e 15:00-17:00.

Gli eventi si terranno nel rispetto delle misure vigenti anti Covid19.

[valentini —anpi buggiano]