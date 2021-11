buggiano. NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE!

Potere al Popolo dopo l’esternalizzazione dei servizi bibliotecari ad una cooperativa: “Saremo al fianco dei cittadini contrari a questa decisione”

BUGGIANO. Quattro anni fa un nutrito gruppo di cittadini di Buggiano e dei comuni limitrofi si mobilitò per impedire il possibile affidamento della biblioteca a privati. L’amministrazione di allora rassicurò quei cittadini e disse che le loro preoccupazioni erano infondate.

Dal 2 novembre però tutto è cambiato ed i servizi bibliotecari del Comune di Buggiano sono stati esternalizzati ed affidati ad una cooperativa.

Evidentemente le preoccupazioni di quel Comitato erano fondate.

Come Potere al Popolo riteniamo che l’affidamento di un servizio pubblico ai privati sia sostanzialmente sbagliato: ce lo insegnano 30 anni di tagli ed esternalizzazioni dei servizi pubblici, fatti sulla pelle dei lavoratori (in termini di salario) e dei cittadini (in termini di qualità dei servizi).

La nostra Costituzione attribuisce un ruolo importante alla promozione della cultura e le biblioteche sono uno degli strumenti per svolgere questa funzione. Sono, di fatto, un presidio culturale e sociale fondamentale e proprio per questo tutta la gestione deve rimanere in capo all’ente pubblico.

Ci sorprende altresì il fatto che questa operazione venga fatta ora, nel momento in cui sono stati sbloccati tutta una serie di vincoli e limitazioni alle assunzioni dei dipendenti pubblici.

Poiché la durata dell’appalto è di 12 mesi (come risulta dal capitolato in oggetto), vogliamo sperare che si tratti di una situazione solo transitoria, utile al Comune per poter avere il tempo di approntare procedure volte al ripristino della gestione pubblica.

Per quanto ci riguarda la nostra opposizione a questa scelta è totale e saremo al fianco dei cittadini contrari a questa decisione.

Potere al Popolo Pistoia