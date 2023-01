buggiano. RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BUGGIANO CASTELLO

Enrico Coturri è il nuovo presidente. Le altre cariche direttive

BUGGIANO. Ieri sera, martedì 25 gennaio 2023, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Buggiano Castello. I nuovi eletti hanno assegnato le cariche direttive per il triennio 2023-2025:

Presidente: Enrico Coturri

Vicepresidente: Mirna Badioli

Segretario: Filiberto Segatto

Tesoriere: Antonio Disperati

Consigliere con delega alla Comunicazione: Luca Lucaccini

Consiglieri: Gabriella Arrigoni, Riccardo Braccini, Carlo Canepari, Luciano Disperati, Incoronata Mongella, Paola Nocentini, Luca Pasquetti, Roberta Reali, Vanna Tintori e Miranda Vitali.

Il Presidente e il Consiglio ringrazia il past-president Antonio Disperati per l’impegno profuso nei suoi due mandati e per le solide basi che ha lasciato per proseguire l’attività dell’Associazione. Il consiglio è unanime nel voler mantenere i tradizionali appuntamenti dell’estate, a cominciare con la 44° Giornata di Studi Storici ‘Enrico Coturri’ il 17 giugno e con gli appuntamenti musicali di ‘Oltremusica’ in via di definizione.

Nelle prossime settimane verrà formalizzato con il Comune di Buggiano l’impegno preso dal precedente Consiglio Direttivo del versamento di 10.000€ per il restauro delle finestre del Palazzo Pretorio di Buggiano Castello.

Con questo importante contributo l’Associazione Culturale Buggiano Castello APS rinnova il proprio impegno a tutela del borgo medievale.

Nei 50 anni dalla sua fondazione infatti l’Associazione si è adoperata con continuità nella salvaguardia delle memorie del borgo, organizzando manifestazioni, mostre e concerti, per raccogliere fondi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

