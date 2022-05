buggiano. SANTA MARIA: AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO FONTANELLO DI ACQUA AD ALTA QUALITÀ

Nuovo impianto in via Landini. Stop alla plastica usa-e-getta per favorire le famiglie e aiutare l’ambiente. Attivazione entro il prossimo giugno

BUGGIANO. Con l’allestimento del cantiere e la posa delle prime infrastrutture, sono cominciati a Santa Maria nel comune di Buggiano i lavori per la realizzazione di un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità ad opera di Acque, il gestore idrico della Valdinievole e del Basso Valdarno.

La realizzazione del nuovo impianto – il secondo nel comune, dopo quello di piazza del Bestiame a Borgo a Buggiano – è stata resa possibile grazie anche al contributo della Regione Toscana e alla compartecipazione dell’Amministrazione Comunale e del gestore idrico.

Anche questo fontanello consentirà di fornire gratuitamente acqua della rete idrica, resa “immediatamente gradevole” grazie a un sistema di filtraggio che ne assicura al contempo bontà e sicurezza assoluta, senza modificarne le preziose caratteristiche chimico-fisiche iniziali. Del resto, anche l’acqua di rubinetto che giunge nelle case è a tutti gli effetti acqua buona da bere: una risorsa pubblica, a chilometro zero, controllata e garantita costantemente attraverso le analisi effettuate dal gestore e dagli organi di controllo.

L’introduzione di questo ulteriore fontanello nella zona sud del territorio comunale ha come obiettivo quello di consentire un risparmio economico per le famiglie e di ridurre l’utilizzo della plastica usa-e-getta che spesso impatta in modo non secondario sulla raccolta dei rifiuti e più in generale sull’ambiente. L’attivazione dell’impianto, che fornisce acqua attraverso due erogatori che si attivano con dei pulsanti a pedale, è prevista a giugno.

Intanto, nel 2021, il fontanello di Borgo a Buggiano è risultato il più utilizzato in tutta la Valdinievole, avendo erogato oltre un milione di litri di acqua ad alta qualità, per un risparmio ambientale di 28 tonnellate di plastica e per un valore economico di circa 222mila euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

[acque spa]