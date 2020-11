buggiano. TAMPONI NASOFARINGEI RAPIDI IN PIAZZA DEL GRANO

Sono organizzati dai medici di famiglia della Aft “Pescia” coordinata dal dottor Stefano Tafi

BUGGIANO. I medici di famiglia della AFT “Pescia” (comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia ed Uzzano) si sono organizzati per poter eseguire direttamente i tamponi nasofaringei rapidi per la ricerca del Covid19 ai propri assistiti.

Per rispettare le norme di distanziamento e per evitare di porre in contiguità persone “sospette” con persone affette da patologie croniche non è possibile eseguire tale attività nelle consuete sedi dei nostri ambulatori. A tale scopo verrà quindi utilizzata dai medici di famiglia una tensostruttura messa a disposizione dalla Croce Rossa Italiana ed installata nella piazza del grano (piazzetta interna) del comune di Buggiano.

I medici della AFT, che hanno aderito all’unanimità, presiederanno a turno la struttura. L’esecuzione dei tamponi rapidi avverrà su richiesta da parte del proprio medico di famiglia in quanto non tutte le categorie sono eleggibili a questa metodica.

Il medico prescrivente inviterà il paziente a chiamare un numero dedicato per prendere l’appuntamento ed accedere alla struttura.

Essendo un tampone rapido verrà immediatamente comunicato l’esito (attesa di 10 minuti circa), nel caso di positività andrà comunque eseguito un tampone molecolare di conferma (previa richiesta da parte del medico di famiglia).

Come coordinatore di AFT, ed a nome di tutti i colleghi, porgo i più sentiti ringraziamenti alla Croce Rossa Italiana, al Comune di Buggiano, al Comune di Pescia, alla Società della Salute della Valdinievole ed a tutte le altre associazioni di volontariato ed enti comunali che, adesso e prossimamente, renderanno possibile la creazione ed il mantenimento di queste ed altre iniziative da parte della medicina generale.

Dottor Stefano Tafi, coordinatore AFT Pescia