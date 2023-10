bulli, pupe & scrinsciotti. MENO MALE CHE A VICOFARO “TUTTO VA BEN, MADAMA…”

I cittadini del rione sono l’incarnazione di quella «gente comune» a favore della quale il procuratore capo Coletta promise che avrebbe profuso il suo massimo impegno lavorativo

VUOI TU NEGARE AL GIUDICE IL PIACERE

DI “QUANT’È BUONO IL CACIO CON LE PERE”?

Stamattina giunge questa segnalazione che sembra fatta apposta per esaltare le libertà dei magistrati “apostolici”: quella di Catania che compare anche nel famoso video di Salvini; e il capo-scout Claudio Curreli che, a detta di Maurizio Gori (giornalista), quando è fuori servizio può fare ciò che gli pare e piace – compreso, anche, magari, assaltare una banca. Rinfrescatevi la memoria rileggendo questo commento: bulli & pupe 2. mettiamo i puntini sulle “i”, campioni indefessi della legalità! Ma la vicenda che vedete negli scrinsciotti sembra fatta apposta anche per il questore Olimpia Abbate, che di recente ha affermato che, in fondo, Vicofaro non genera problemi così gravi da dover destare preoccupazioni. Le uniche preoccupazioni della procura di Coletta, infatti, sono altre. La prima prevede la soppressione di Linea Libera perché è da lì che nasce il male della provincia.

Con i loro articoli e commenti, i giornalisti della testata non allineata, non raccontano quello che gli altri organi d’informazione locale tendono ad attenuare, sfumare, sedare, sopire e smacchiare con Omino Bianco: no. Sono proprio loro che provocano il male, i disordini sociali, le epigastralgìe del Benesperi e le paure della popolazione, con gravissimi rischi di sommosse di piazza e guerra civile in arrivo.

Per questo Linea Libera va soppressa. Magari ricordàtelo anche all’avvocato Andrea Niccolai, preoccupato del fatto che Coletta parla poco e che, quando c’è puzzo di fascio, i giornali vengono chiusi: non dovesse mai intervenire l’Anpi e lui, il democratico dei “dentini davanti”, non fosse costretto a dover raccogliere le provocazioni di quell’insopportabile di Alessandro Romiti…

Rovinando le sue avvocatesche «prossimità sociali» che non turbano la terzietà e l’imparzialità dei magistrati di procura, come orgogliosamente ha sostenuto Tom Col al Canto al Balì.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]