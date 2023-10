BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA! SABATO 28 OTTOBRE UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO

Apertura straordinaria della “Della Fonte” di Montemurlo fino alle ore 19 e premiazione dei lettori dell’anno

MONTEMURLO. La biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” compie 20 anni dal trasferimento nella nuova sede nella Limonaia di Villa Giamari. Un compleanno importante che la biblioteca festeggia sabato 28 ottobre con una giornata all’insegna del divertimento per grandi e bambini. Per tutta la giornata la biblioteca resterà aperta al pubblico con orario 9-13 e 15-19

Alle ore 16 nello Spazio del Libro Parlante si svolgerà la premiazione dei “Lettori dell’anno”, dieci bambini e ragazzi lettori che durante l’anno hanno preso più libri in prestito. A seguire “A tavola con il lupo”, una narrazione di Marco Bertarini per bambini dai 3 anni in su e per chi ha il desiderio di ascoltare e immaginare.

Il cantastorie ha invitato a tavola un timido lupo per far conoscere lui e i suoi parenti al pubblico. Grazie all’aiuto di un bellissimo pupazzo, conosceremo le avventure di lupo che non sempre riescono a portare a buon fine i loro piani.

L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione a biblioteca@comune.montemurlo.po.it. 0574 558567 ed è necessaria la presenza di un genitore.

[masi — comune di montemurlo]