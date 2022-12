buongiorno pist[r]oia. MA ANCHE AGLIANA, DOVE UN’AMMINISTRAZIONE DI PSEUDODESTRA FA SETTE CASINI ALLA SETTIMANA E NON LE BASTANO

Agliana è una roccaforte indistruttibile di gonzi e di incapaci. Anche se a questo punto, nonostante gli strilli papereschi di Benesperi che “promette battaglia” (battaglia del che, Giornale di Pistoia? Del cazzo?), il sindaco (?) giura di andare avanti. Ma come? Camminando alla gambero?

Benesperi può dar battaglia solo alle sue false ruminazioni: con l’Imodium

FRA GIUDICI E POLITICI D’ITALIA

IL CITTADÌN NON HA NESSUNA BÀLIA.

SE OSA PARLARE E SOLO APRE LA BOCCA

DOPO L’ARRESTO IL CARCERE GLI TOCCA

Saranno molto turbati due importanti sostituti procuratori della repubblica (Claudio Curreli e Giuseppe Grieco) e un giudice (Luca Gaspari), sperduti con un insolito destino nell’azzurro mare di melma d’Agrùmia.

La parodia – che in procura non sanno cos’è – discende dalle parole della scrittrice Blimunda, moglie del fu mai-comandante Andrea Alessandro Nesti: il superprotetto capo dei vigili, che non aveva vinto il concorso bandito per lui, ma che riuscì a stare – auspice tutto il Pd e non solo – su quella sedia per oltre 15 anni.

Anche Pedrito el Drito, il sindaco che Silvio Buono, ex-leghista ora sciolto e disciolto, chiamava bimbominchia nelle telefonate con la leghista Claudia Vilucchi, vigila poi arrestata dal duo De Gaudio-Serranti nelle retate dello scorso anno; anche Pedrito, alias il Benesperi (e malespari di fatto), s’era fatto eleggere – perfino col nostro aiuto, di Linea Libera – con l’impegno che avrebbe rivoluzionato Agliana e avrebbe rimesso il Nesti al suo posto.

Evidentemente intendeva, anche lui, di ridargli la seggiola da capo, visto che, sulla questione-Nesti ha fatto ciò che non si può fare per strada: una improvvisa inversione a U. Oggi, al Nesti, bimbominchia gli vuole bene…

Bugiardo come Giuda, immaturo e minato da problemi psichiatrici sin da bimbetto, il Benesperi, per sciogliersi dai suoi obblighi, ci ha portato in tribunale con l’aiuto anche del suo sgherro Ciottoli-Agnellone, l’uomo della bottarga che veste fiocchini di lusso quando fa beneficenza a Toscana Fair; e che adopera crick e cazzotti (anche con Buono) quando svolge le sue funzioni da aspirante squadrista in Comune.