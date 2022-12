BUONI RISULTATI PER “COSE BELLE DI PRATO” E SI AGGIUNGE L’OLIO BIO DEL MORAIOLO

Già la metà dei prodotti disponibili è stata prenotata

PRATO. Buoni risultati per la campagna Cose Belle di Prato, già la metà dei prodotti disponibili è stata prenotata. Insieme al sostegno di tanti pratesi, è arrivata una proposta per incrementare la scelta dei prodotti, un’offerta generosa e di gran qualità.

Un nuovo dono si aggiunge a quelli da poter mettere sotto l’albero: l’Olio Extra Vergine di Oliva BIO dell’azienda agricola pratese “Il Moraiolo”.

Paolo e Alessandro Bottari, proprietari dell’azienda agricola, hanno voluto dare il loro contributo per i restauri al Duomo di Prato mettendo a disposizione un po’ del loro olio biologico, frutto della raccolta olearia da poco conclusa (in recipienti da 0,75L l’uno).

L’azienda “Il Moraiolo” nasce nel 1995 e deve il suo nome al fatto che la maggior parte 3000 piante, disseminate tra le frazioni di Filettole e Carteano, sono della varietà “moraiolo”, appunto. L’olivo Moraiolo rappresenta una delle più celebri ed apprezzate cultivar di olivo, da cui si ottiene uno tra i migliori oli di tutta la penisola italiana.

La particolarità del loro olio sta nella singolare conformità del suolo e del clima in cui le piante si trovano: per prima cosa gli olivi sono esposti a sud e poi si trovano sulle pendici del monte della Calvana che essendo carsica e con un sottosuolo ricco di sorgenti permette lo scorrere dell’acqua che arriva come acqua pura e non stagnante alle piante.

Da oggi è quindi possibile prenotare anche l’Olio Extra Vergine di Oliva BIO dell’azienda agricola pratese “Il Moraiolo” in bottiglie da 0,75L a 15,00 euro l’una. Sarà possibile poi ritirarle a partire dal 13 dicembre, come per tutti gli altri oggetti della campagna.

Se in futuro vorrete acquistare l’olio non cercatelo sugli scaffali dei supermercati, non lo troverete. Contattate direttamente l’azienda agricola scrivendo ad az.agr.ilmoraiolo@virgilio.it oppure telefonando direttamente ad Alessandro (329 2165756) o Paolo (347 3844515).

Ricordiamo che gli altri oggetti della Campagna sono:

• Birra artigianale “EVERGREEN” (Blonde Ale) 2L – edizione speciale “Cose belle di Prato” – dell’azienda pratese La Foresta: 25 euro.

• Biscotti “Baci da Prato” realizzati secondo la ricetta dello chef stellato Alberto Sparacino, confezione da 15 biscotti: 10 euro.

• Taccuino pratese – in collaborazione con “Maledetti Pratesi” quaderno per gli appunti con detti e proverbi pratesi: 15 euro.

• Mercante in fiera a Prato – gioco da tavola, una versione del gioco dedicata al Duomo di Prato e al suo museo, il Museo dell’Opera del Duomo: 20 euro.

• Visite guidate PratoCultura 2023. Costo di ogni visita: 15 euro.

Gli oggetti della campagna “Cose belle di Prato” devono essere prenotati ai seguenti recapiti: pratocultura@gmail.com – 340 51 01 749 (numero attivo dal martedì al venerdì con orario continuato 10.00 – 16.30).

Il ritiro degli oggetti prenotati potrà essere fatto dal 13 al 23 Dicembre nei seguenti orari: dal martedì al venerdì con orario 9.00-13.00, il giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e sabato 17 dicembre dalle 09.00 alle 13.00 presso la sede dell’Associazione ArteMìa in p.zza Lippi n°34.

[pratocultura. soc]