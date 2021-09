BUONI SPESA, GLI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI A RICEVERLI: DOMANDE PROROGATE AL 22 OTTOBRE

Vanno presentate solo in modalità online entro le ore 13. Sarà formato un elenco degli aderenti all’iniziativa ai quali i beneficiari del buono spesa potranno rivolgersi

PISTOIA. È stata prorogata al 22 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande in merito all’avviso rivolto agli esercizi commerciali con sede operativa nel territorio comunale di Pistoia disponibili a ricevere i buoni spesa delle famiglie che ne abbiano fatto richiesta al Comune per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità attraverso il Programma operativo regionale – Fondo sociale Europeo.

L’obiettivo è realizzare un elenco di esercenti che possano convenzionarsi con il Comune e il Consorzio Società della Salute Pistoiese per poter erogare una spesa di beni alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari individuati dal Comune stesso, tramite l’uso di una app e di una procedura informatizzata.

Tra i requisiti e le condizioni di partecipazione (tutti presenti nell’avviso al link https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php) figurano essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi (DURC regolare) e osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza, igienico – sanitari relativi agli ambienti e ai dipendenti, compresa la normativa per la prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Modalità di adesione. I titolari di esercizi commerciali in possesso dei requisiti e interessati a convenzionarsi con la Società della Salute Pistoiese e con il Comune per l’erogazione di buoni spesa devono compilare la domanda entro il 22 ottobre alle ore 13 collegandosi al link https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.

Informazioni telefoniche. Per ricevere istruzioni sulla procedura è possibile chiamare lo sportello telefonico al numero 338 4703660, dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.

Rimborso spese agli esercenti ogni mese. Ogni esercizio commerciale dovrà presentare mensilmente una nota di addebito al Consorzio Società della Salute Pistoiese che effettuerà il pagamento del valore dei buoni elettronici effettivamente spesi presso il negozio che risulterà dalla rendicontazione disponibile dall’applicazione SiVoucher.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale ai seguenti numeri telefonici: 0573 371400 (centralino) oppure 0573 371403 e 0573 371432.

[comune di pistoia]