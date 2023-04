burro d’arachidi 7. “IL TRIANGOLO NO, NON L’AVEVO CONSIDERATO”: TRE PASSI NELLA FOLLIA DI AGRÙMIA FIRMATI CENTRO-DESTRA

Dopo la condanna del processo politico contro di noi, sta venendo fuori tutta la verità sulla storia del mai-comandante Andrea Alessandro Nesti. E la cosa diventa sempre più imbarazzante: specie per la procura (Curreli, Greco, Gaspari) che ci ha indicato come persecutori mentre eravamo le vittime…

Hanno pensato a tutti fuorché a chi li aveva sostenuti e aiutati. Hanno trascinato nel fango e perseguitato Linea Libera e la comandante Lara Turelli: e solo per favorire una vergogna che ormai non può più restare nascosta

DESTRA E SINISTRA SON FRATELLI E UGUALI:

VANNO AVANTI A DISCORSI, INGIURIE E MALI

E APPENA VEDON CHE NON SAN FAR NIENTE

QUERELANO E SPUTTANANO LA GENTE!

Ora che è chiaro, evidente e incontestabile che tutti – democratici dei nostri stivali, da Magnanensi-Ciampolini in giù e fino ai “nuovi mostri” della rivoluzione di destra mai avvenuta –; ora che anche i segretari generali di Agliana/Agrùmia – dalla Rosanna Madrussan alla Donatella D’Amico, alla Paola Aveta – hanno mantenuto in piedi una schifezza politico-amministrativo-legale come il sostegno illecito alla permanenza al comando dei vigili del dottor Andrea Alessandro Nesti; ora che nessuno – né maggioranza né opposizione di Agliana – ha mosso un dito per far rilevare uno sconcio indegno della patria del grande Magnino Magni (cito un “ricciolo di burro” di un certo signor Roberto Fabio Cappellini, alias Hütchen, cognato del Nesti per parte di Blimunda, ex vicepresidente della Provincia di Pistoia, anch’egli vigile urbano e con la disinvolta presunzione di tutto capire, pur di insegnare a vivere alla gente che non la pensa (fortunatamente) come lui; ora che, dai mille rivoli del millequerele del Nesti, tenuto sotto la tiepida ala rassicurante dello studio Andrea Niccolai, e nutrito e imbeccato, in sede di parte civile, dall’avvocata Annalisa Lucarelli, ancora credente nel Covid a maschera-Speranza, esce che:

Nesti era il prediletto del Pd e il predestinato a divenire dux vigilorum che il concorso che lui (non) vinse era taroccato e illecitamente destinato ad personam che Linea Libera non ha mai diffamato questo benvisto dalla procura di Pistoia, dove peraltro era stato VPO per vari anni, sollevando i sostituti impegnati e/o neghittosi dal doversi presentare in aula a lavorare che per i sostituti Curreli, Grieco e quant’altri hanno toccato le sue (di Nesti) denunce, è ipotizzabile un vero e proprio favoreggiamento nei confronti di un loro ex-collega VPO, per quanto non togato (e meno male…) che di tutti i personaggi, sin qui nominati, nessuno volle accorgersi del fatto che, mentre Nesti era in malattia con certificato medico del suo stimato psichiatra Augusto Iossa Fasano, costui se ne andava a fare concorsi a Cassino a piede libero e ben coperto dalle connivenze dei compagni e non dell’amministrazione di Agliana;

ora che anche i sassi (non la procura né altri dell’amministrazione della giustizia, come il giudice Luca Gaspari o lo stesso Pm Tommaso Coletta) hanno dovuto capire che la narratolgia del Nesti – e della sua ben poco corretta signora moglie, Milva Maria Cappellini alias Blimunda, sia nota e apprezzata presso la fu-segreteria del sostituto Grieco (sig.ra Alessandra Casseri), che amichevolmente scriminata da Claudio Curreli, nonostante tutte le offese rivòlteci, stile “maiali stercorarii” e “maiali subinfeudati” et similia –;

ora che anche i sassi hanno dovuto capire – dicevo – che la narratologia del Nesti era falsa come il mai-comandante, la sua signora, il suo affezionato, presuntuoso cognato, i suoi amici CC e certi stessi sostituti:

cosa si dovrà fare per avere soddisfazione dallo stalking giudiziario che ci ha sommerso in maniera indegna, vergognosa, immorale e laida, a causa del quale siamo stati, e siamo, io e Alessandro Romiti, perseguitati da una struttura penale che, a nostro parere, è capace di fare soltanto pena?

Basterà mandare tutte queste “osservazioni provate in aula” alla Corte dei Conti per invocare il ristoro del danno erariale agli aglianesi; e alla procura di Genova, al Csm, all’Anticorruzione, all’Antimafia e all’inerte Presidenza del non-presidente della repubblica Mattarella per segnalare la – a nostro parere – colpevole opera di una magistratura che, a Pistoia, agisce in proprio e non – come davvero dovrebbe – “in nome del popolo italiano”?

E ci preoccupiamo della corruzione di Putin? Ma… buona Pasqua a tutti i ciechi, i sordi e i muti e a chi vuole credere ed avere fiducia nella giustizia!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

SI FA PRESTO, VERO, A DIRE

MAGNINO, ADELMO E BARANOVSKI?

E a insultare la gente perché scrive verità che danno fastidio

Era il tempo in cui la moglie del Nesti, scatenata sui social (anche fake) ci aggrediva in ogni maniera. Il tempo in cui ci insultava con le sue Cronache di Agrùmia fatte sparire dal web (ma noi ne abbiamo ancora una copia, grazie al caso) dopo che Claudio Curreli la aveva scriminata dagli insulti rivolti contro di noi inventando che aveva ragione a farlo perché era stata provocata: ma da cosa? Da quella che oggi emerge essere stata la verità fattuale delle vicende assurde del marito? Il tempo in cui Milva Maria Cappellini stuzzicava e spingeva a battaglia le femministe di Montale contro di noi. Il tempo in cui avrebbe voluto raccontarci lei le vicende del marito: ma lui era forse incapace di farsi avanti a spiegare i suoi punti di vista, se pur privi di senso e di ragione visti gli esiti a livello di Tar-Consiglio di Stato-Giudice del lavoro, tutti negativi? Era anche il tempo in cui la signora Blimunda scriveva alla Concita De Gregorio su la Repubblica, e la segretaria del sostituto Giuseppe Grieco, Alessandra Casseri, la applaudiva come fosse una Giovanna d’Arco della giustizia… E ora? Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? Che fine hanno fatto i Babilonesi del Piccolo Diavolo? Sono… tutti morti?