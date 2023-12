BUS EURO 2, IL PRESIDENTE CALAMAI: «INACCETTABILE QUESTA MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE»

Il presidente della Provincia di Prato: «Un tema così importante non può arrivare a dieci giorni dall’entrata in vigore del divieto»

PRATO. Netta presa di posizione del presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai che ha apprescon sconcerto in questi giorni, a ridosso del Natale e dell’avvio del nuovo anno, che l’azienda di trasporto Autolinee Toscane non è in grado di assicurare il servizio di trasporto pubblico locale dal 1 gennaio 2024 a causa del divieto di circolazione dei bus di categoria antinquinamento Euro 2 e prevede tagli massicci su tutte le linee percorse da questi mezzi.

«È inaccettabile questa mancanza di programmazione e gestione da parte di At. Un tema così importante non può arrivare a dieci giorni dall’entrata in vigore del divieto — dice Calamai —

Chi gestisce un servizio di queste dimensioni su scala regionale ha il dovere di porre certi problemi gestionali in tempi congrui alla loro possibile risoluzione.

Tutto ciò denota una gestione che non è all’altezza di quelli che sono sempre stati gli standard della Toscana».

[masi —provincia di prato]