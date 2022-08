BUS, LA LINEA 10 ARRIVA FINO A CASALE: COLLEGAMENTO DIRETTO CON L’OSPEDALE

Da settembre una corsa ogni ora nei giorni feriali e bioraria nei festivi. Autolinee Toscane: “È una risposta ad un’esigenza molto sentita dagli abitanti della frazione”

PRATO. Dal 1° settembre la frazione di Casale sarà servita dalla linea 10 con una corsa ogni ora, attivando un collegamento diretto da e per l’Ospedale Santo Stefano.

Questo quanto deciso dal Gruppo Tecnico Territoriale — composto da Regione Toscana, Provincia di Prato e Comune di Prato – che ha definito e apportato questa modifica che Autolinee Toscane attuerà a partire da settembre.

Ogni ora una corsa della linea 10, che attualmente parte da Maliseti ed arriva a Iolo, cambierà percorso da Via Reggiana e, passando da Vergaio, andrà a Casale, frazione da cui il bus ripartirà in direzione Maliseti. La linea 10 da e per Casale avrà una corsa ogni ora nei giorni feriali e bioraria nei festivi. Sul display del bus verrà precisata la destinazione (CASALE o IOLO)

Inoltre, la linea 10, nei giorni di scuola, manterrà il servizio dedicato per l’ingresso degli studenti dalla località di Iolo verso le scuole medie secondarie di Galciana.

Per informare i passeggeri sono stati affissi avvisi a tutte le fermate della linea e installati nei bus pendini informativi che rendono nota questa novità.

Questo cambiamento consente creare un collegamento diretto con il vicino Nuovo Ospedale di Prato e si tratta di una risposta ad un’esigenza molto sentita dagli abitanti della frazione che, pur essendo per questioni geografiche molto vicini al Nuovo Ospedale di Prato, a causa della distribuzione a raggiera della rete di trasporto pubblico non disponevano di un collegamento diretto.

[autolinee toscane]