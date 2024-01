BUS: SCIOPERO AZIENDALE DI 4 ORE A PISTOIA

È stato indetto dai sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti per lunedì 8 gennaio dalle 8,30 alle 12,30

PISTOIA. Lunedì 8 gennaio il servizio di Autolinee Toscane a Pistoia, sia in ambito urbano che extraurbano, potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore indetto dai sindacati FILT CGIL e UIL Trasporti.

Questo coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Lo sciopero sarà dalle 8.30 alle 12:30

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamata da FILT CGIL e UIL Trasporti del 16 dicembre 2022 nella provincia di Pistoia è stata del 20,18%.

Lo sciopero è stato indetto da FILT CGIL e UIL Trasporti per denunciare assenza di corse all’interno dei turni di servizio; mancanze di applicazione normative nei confronti dei lavoratori impiegati presso le residenze di Pistoia e provincia; carente formazione del personale viaggiante sulle nuove linee derivanti dalla ristrutturazione del servizio di TPL; insufficiente e tardiva informazione all’utenza sul cambiamento del servizio; assenza di comunicazione agli autisti sulla programmazione mensile dei turni guida, necessaria ai dipendenti per gestire la propria vita privata.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: X: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

[autolinee toscane]