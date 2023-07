CACCIA ALLA FOTO, UNA NUOVA “SFIDA” LANCIATA IN FAVORE DELLA SALUTE DALL’ASSOCIAZIONE VOGLIA DI VIVERE

“È un gioco che richiede di tenere… gli occhi aperti!”

PISTOIA. Fino alla fine del mese di luglio, ci saranno 28 vetrine in città che, fra le loro mercanzie, esporranno le foto partecipanti a diverse edizioni di “Sento, vedo, racconto. Il ritratto della salute”, il concorso fotografico che l’Associazione Voglia di Vivere organizza ufficializzandone ogni anno l’inizio la prima domenica di ottobre, in occasione della Camminata in Città, appuntamento atteso per dare inizio alle attività del mese dedicato alla prevenzione del cancro alla mammella.

La 5a edizione del concorso si è conclusa lo scorso 10 giugno con la premiazione, alla saletta assemblee di Palazzo de’ Rossi a Pistoia, che la Fondazione Caript ha reso disponibile per l’occasione: in attesa di mostrarsi nuovamente, 28 delle foto che negli anni hanno partecipato si trovano ora sparpagliate nelle vetrine di altrettanti negozi – sta a voi scoprire quali sono! –

nel centro città: cosa ci stanno a fare? La “Caccia alla foto”, un gioco che Voglia di Vivere propone agli appassionati della Camminata.

Le regole del gioco sono semplicissime: fare attenzione alle vetrine, e se in bella mostra hanno una foto che fa pensare al benessere… procedere con uno scatto, che si mette da parte per inviarlo, fra il 1° e il 15 settembre, all’indirizzo comunicazione@vdvpistoia.org: chi ne avrà trovato il numero maggiore, il giorno della Camminata parteciperà all’estrazione di un simpatico gadget.

Ricordiamo che la Camminata in Città si terrà domenica 1° ottobre, i moduli di iscrizione sono disponibili in associazione, da Antologia Viaggi e da Menichini Musica.

[associazione voglia di vivere]