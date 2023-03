CADE NELLA BUCA DELL’ASCENSORE

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Roma in supporto del personale del 118 per soccorrere un operaio addetto alla manutenzione dell’impianto

PRATO. I vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti in via Roma, a Prato, in supporto al personale del 118, per soccorrere un operaio addetto alla manutenzione degli ascensori, caduto nella buca di un impianto sul quale stava lavorando, riportando vari traumi.

L’operazione si è rivelata complessa per il poco spazio a disposizione, necessario per la corretta immobilizzazione ed il recupero del malcapitato che, affidato poi ai sanitari, è stato trasportato al nosocomio pratese

[lucchesi — vigili del fuoco]