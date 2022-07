caffè letterario. “TAXI MILANO 25. IN VIAGGIO CON ZIA CATERINA. UNA RIVOLUZIONE DEI NOSTRI TEMPI”

Stasera a Villa Giamari la presentazione del libro di Alessandra Cotoloni alla presenza di Caterina Bellandi

MONTEMURLO. Stasera aI Caffè letterario, nel parco di Villa Giamari alle ore 21 (piazza Don Milani, 1 — Montemurlo) arriva Zia Caterina con il libro “Taxi Milano 25. In viaggio con zia Caterina. Una rivoluzione dei nostri tempi” di Alessandra Cotoloni. Parteciperà alla presentazione Caterina Bellandi (Zia Caterina). Modera Patrizia Scotto di Santolo con la partecipazione dell’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero e la collaborazione dell’associazione Il Villaggio.

Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, è la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore che lei accompagna con allegria e leggerezza nel proprio taxi colorato e pieno di peluche all’ospedale Meyer di Firenze.

Salita sul magico taxi, l’autrice ha avuto modo di vedere zia Caterina all’opera in mezzo ai bambini, che lei chiama Supereroi, seguiti, coccolati e anche disegnati sulla carrozzeria. Zia Caterina racconta la sua storia partendo dall’inizio della sua avventura, quando Stefano, il suo grande amore scomparso troppo presto, le lasciò in eredità il proprio strumento di lavoro: il Taxi Milano25.

Tra gli episodi salienti l’incontro con Padre Bernardo di San Miniato al Monte di Firenze, il Clown dottore Patch Adams che l’ha voluta con sé in Russia e il viaggio da poco concluso in Thailandia, dove ha conosciuto la vita e i problemi della realtà infantile del mondo asiatico. Con la Prefazione di Simone Cristicchi.

L’ingresso è libero e gratuito.

[comune di montemurlo]