CAI MARESCA: STOP ALLE ESCURSIONI

Sospensione prudenziale causa l’aumento dei contagi da Covid

MARESCA. [M.F.] Il Cai Maresca Montagna Pistoiese sospende tutte le escursioni e annulla l’annuale “Castagnata” al Rifugio del Montanaro.

“A causa dell’aumento dei contagi da Covid – si legge nel comunicato dell’associazione –, anche nella nostra Regione, questa sezione ha deciso in via prudenziale di sospendere nuovamente le attività di escursionismo ivi compresa la Castagnata al Rifugio del Montanaro”.

Il Rifugio, viene precisato, continuerà comunque a rimanere aperto come presidio in quota con le stesse procedure adottate fino ad ora.